In settimana il Governo ha approvato una licenza speciale per la vendita del club: Chelsea che è stato venduto per una cifra pari a 4.25 miliardi di sterline (circa 4,9 miliardi di euro). Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sports, la nuova proprietà confermerà alla guida della squadra Thomas Tuchel e metterà a disposizione un budget di circa 230 milioni di euro in vista del prossimo mercato estivo.