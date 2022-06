L'ex difensore del Manchester City torna in Inghilterra con un obiettivo: riportare il Burnley in Premier League. "Non vedo l'ora di iniziare per vivere una stagione importante" le prime parole di Kompany

Dopo tre anni Vincent Kompany torna in Inghilterra, ma non più da giocatore bensì da allenatore. L'ex difensore del Manchester City è il nuovo tecnico del Burnley, club retrocesso nell'ultima stagione in Championship. Il belga, che fino a maggio ha guidato l'Anderlecht, prenderà il posto di Mike Jackson, allenatore a interim dei clarets nella parte finale di stagione chiusa al 18° posto in Premier League. L'obiettivo è chiaro: tornare subito nella massima serie. "Voglio creare una squadra vincente per i nostri fan - ha annunciato Kompany - Il Burnley è una società storica e sono onorato di esserne l'allenatore. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per una stagione importante".