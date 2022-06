City-Haaland, è ufficiale: "È un giorno speciale"

Dopo l'accordo arrivato a maggio, i Citizens hanno ufficializzato l'arrivo dell'attaccante norvegese sui social: "Qui posso realizzare i miei sogni e le mie ambizioni. Adoro il calcio di Guardiola, credo sia perfetto per me"

Dopo l'ufficialità dell'accordo con il Borussia Dortmund arrivata circa un mese fa, il Manchester City ha ufficializzato l'arrivo di Herling Haaland con un post sui social. "Benvenuto al Manchester City, Erling". Poche parole, ma che segnano l'inizio di una nuova era esattamente 22 anni dopo la firma del padre proprio con il Manchester City. L'ormai ex attaccante del Borussia Dortmund lascia il club tedesco dopo 86 gol in 89 presenze , quasi un gol a partita, e si trasferisce al Manchester City per 60 milioni di euro .

"Ho sempre amato questo club"

Subito dopo l'annuncio, il giocatore norvegese ha rilasciato le prime parole da Citizen: "Questo è davvero un passo molto importante per la mia carriera, sono veramente orgoglioso. In questa squadra ci sono tantissimi giocatori di grandissimo livello e Guardiola è uno dei migliori allenatori di tutti i tempi. Qui posso realizzare i miei sogni e le mie ambizioni. Voglio segnare tantissimi gol, vincere trofei e migliorare con questa maglia". Come dimostra una vecchia foto di Haaland con la maglia dei Citizens, l'attaccante norvegese ha da sempre seguito il Manchester City: "Seguo il Manchester City da tutta la vita, qui mi sento a casa. Ho sempre amato questo club e ho guardato con grande interesse quanto hanno fatto nelle ultime stagioni. Adoro lo stile di gioco di Guardiola, penso che sia perfetto per me".