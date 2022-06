Todd Boehly è il nuovo presidente del Chelsea. Era stato a capo della cordata per tutta la fase delle trattative e non giunge dunque come una sorpresa il suo ruolo nel club. Sarà inoltre anche direttore sportivo ad interim visto che è ufficiale l'uscita dal club di Marina Granovskaia. Rimarrà a disposizione per supportare il nuovo proprietario Todd Boehly durante la finestra di calciomercato. Accanto ad Abramovich fin dal primo giorno, si chiude così definitivamente un’era. "Mentre inizia una nuova era con la proprietà Boehly-Clearlake, siamo emozionati di far crescere il Chelsea FC come organizzazione e come club su di una piattaforma internazionale". Queste le parole di Behdad Eghbali e José E. Feliciano, co-proprietari del Chelsea e co-fondatori di Clearlake Capital. "Non vediamo l’ora di appoggiare Thomas Tuchel, Emma Hayes (allenatrice del Chelsea femminile, n.d.r.) e le loro squadre. Daremo loro un supporto proattivo e solido per rendere orgogliosi tifosi e soci del Chelsea".