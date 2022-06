Lukaku, visite mediche in settimana

Inter e Chelsea sempre più vicine per definire il ritorno di Lukaku a Milano. Offerti al club inglese 8 milioni più 2 di bonus. Il calciatore guadagnerà 8.5 milioni netti a stagione. Esattamente la stessa cifra che avrebbe dovuto guadagnare il terzo anno con l'Inter se non fosse partito la scorsa stagione per Londra. CLICCA PER L'ARTICOLO