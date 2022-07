Dopo una lunga trattativa, ecco la fumata bianca. Maxi Lopez ha preso possesso del Birmingham. L'ex attaccante del Milan, ma anche di Catania, Torino, Sampdoria, Udinese e Chievo (in A), oltre al Crotone (B) e Sambenedettese in C (la squadra con cui ha chiuso la propria carriera) entra ora nel club degli ex calciatori passati dietro la scrivania, quella più importante. Da presidente o da proprietario. Co-proprietario, nel suo caso. Il club inglese, con sede nell'omonima città, è attualmente in Championship - l'equivalente della nostra Serie B - e ha chiuso lo scorso anno nelle zone basse della classifica. L'ultima avventura in Premier risale invece al 2011, più di dieci anni fa.