Un tariffario per le multe, molto dettagliato, dal quale è difficile sottrarsi. Si va dalle 1000 sterline di multa per il ritardo nel giorno della partita , alle 100 per aver fatto la doccia senza indossare le ciabatte . Sono queste alcune delle sanzioni imposte da Steven Gerrard , ex bandiera del Liverpool e oggi allenatore dell' Aston Villa , ai suoi ragazzi. Il tariffario dell'allenatore inglese è diventato virale sui social proprio per le multe curiose: 500 sterline per il ritardo all'allenamento , 100 per aver dimenticato il gps da indossare durante la seduta, 200 per il ritardo sia nel campo per l'allenamento che per l'incontro prepartita.

La multa per i pasticcini e la felpa per il peggiore dell'allenamento

Oltre alle sanzioni per i ritardi nei vari appuntamenti, ce ne sono anche altre che riguardano il comportamento: se qualche giocatore dovesse lasciare piatti, bicchieri e posate sul tavolo dovrà pagare 100 sterline, stessa cifra da sborsare per gli indumenti lasciati sul campo d'allenamento. Cento sterline anche per il parcheggio in un posto sbagliato o per aver fatto la doccia senza ciabatte; 200 sterline, invece, qualora non si dovesse informare il medico sociale di infortunio o malattia entro le 10 di mattina, per aver lasciato lo snus (tabacco macinato) in giro o per il ritardo alla fisioterapia. Chi dimenticherà di portare i pasticcini nel giorno del compleanno dovrà pagare una penale di 50 sterline. Non ci sarà nessun esborso economico per il peggior giocatore della partitella, scelto dalla squadra vincitrice: lui dovrà indossare un felpa con scritto "sono stato il peggiore dell'allenamento".