È la prima volta che gli succede in carriera, ed è normale che la cosa faccia notizia: Pep Guardiola ha perso 4 partite consecutive. Decisamente un momentaccio per il Manchester City che negli ultimi anni ha dominato la Premier: e se già una sconfitta, da quando c’è Pep, era un “evento”, 4 di fila diventano un “caso”. L’ultimo ko l’ha rimediato sul campo del Brighton (2-1), sconfitta che si aggiunge alla batosta rimediata in Champions dallo Sporting (4-1), all’altro 2-1 in campionato dal Bournemouth dello scorso turno e all’eliminazione dalla Coppa di Lega per mano del Tottenham (che ha vinto 2-1). Se per il suo allenatore è una novità, per il City è un ritorno a quei tempi in cui a Manchester dominava un’altra squadra e i Citizens ancora non avevano conosciuto gli sceicchi. Era il 2006 quando la striscia di sconfitte consecutive del City si allungò addirittura a 6.