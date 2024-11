Arbitro accusato di insulti a Klopp: sospeso

Bufera in Premier League sull’arbitro David Coote che è stato sospeso perché sarebbe apparso in un video, risalente forse al 2020, in cui vengono pesantemente insultati il Liverpool e Jurgen Klopp. Sabato scorso aveva arbitrato proprio i Reds contro l’Aston Villa. Coote ha respinto ogni accusa dicendo che il video apparso non è autentico

Uno scandalo tiene banco in queste ore in Premier League dopo che su alcuni social è stato diffuso un video nel quale si vedono insulti contro il Livepool e l'ex allenatore dei Reds Jurgen Klopp il cui protagonista sarebbe David Coote, che ha arbitrato il Liverpool contro l'Aston Villa nell'ultimo turno di Premier. Le immagini e le parole incriminate si riferirebbero forse alla stagione 2020 al termine della sfida pareggiata 1-1 dal Liverpool contro il Burnley. Al termine di quella partita Klopp si lamentò tantissimo di come avesse arbitrato Coote e ci fu uno scambio di vedute fra i due anche in campo. L'arbitro Coote respinge ogni accusa affermando che il video non è autentico. Al momento però è stato sospeso dall'attività in attesa che l'indagine a suo carico faccia chiarezza.