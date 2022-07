Clamoroso errore nella video presentazione pubblicata sui profili social ufficiali del West Ham, in occasione dell'acquisto di Scamacca: ci sono i martelli simbolo del club londinese, il tricolore italiano ma a colpire è il cognome dell'attaccante appena acquistato dal Sassuolo. Non (correttamente) Scamacca, ma appunto Scammaca. Con due M e una sola C. Un refuso prontamente eliminato: il video è stato rimosso e ricaricato senza più l'errore. Ma i social si erano già scatenati