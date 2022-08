Le tre divise ufficiali del Newcastle sono state giudicate troppo simili a quella casalinga del Brighton, prossimo avversario in campionato dei Magpies. Per questa ragione, la Premier League ha concesso un permesso speciale ai bianconeri per indossare il kit riservato generalmente al riscaldamento prima delle partite

Tre maglie da gioco possono non bastare per trovare quella giusta. Così è successo al Newcastle United, alle prese con un problema di outfit in vista della seconda giornata di campionato in trasferta contro il Brighton. Le tre divise ufficiali della squadra di Eddie Howe sono state ritenute troppo simili a quella del Brighton per le sue partite casalinghe: strisce bianconere verticali, blue navy e bianco rischiano di confondersi con la maglia bianca e blu dei Seagulls.

Così, i Magpies giocheranno con la loro maglia per il riscaldamento, una divisa azzurra con disegnati sopra diversi punti della città di Newcastle upon Tyne e abbinata a pantaloncini e calzettoni neri. Il permesso speciale accordato dalla Premier League consentirà così lo svolgimento del match senza problemi, come comunicato dalla società del nord-Inghilterra sul suo sito ufficiale. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria al debutto: il Newcastle ha piegato in casa il neo-promosso Nottingham Forest, mentre il Brighton ha espugnato Old Trafford contro il Manchester United. Chi perderà, non avrà la scusa di non essere riuscito a distinguere compagni e avversari.