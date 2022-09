Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Sarà il weekend dei derby in Premier League: Everton-Liverpool aprirà la sesta giornata, poi Chelsea-West Ham. Domenica c'è il big match Manchester United-Arsenal. In campo anche Psg e Bayern, prime avversarie in Champions League di Juventus e Inter. Il programma delle partite del fine settimana su Sky Sport

Alle porte un nuovo grande weekend di calcio internazionale da seguire live su Sky Sport. Quattordici in tutto gli incontri in onda in diretta (due anche su Sky Sport 4K) tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In Inghilterra sarà il weekend dei derby: da una parte quello del Merseyside tra Everton e Liverpool, che aprirà il programma sabato alle 13.30, dall'altra quello di Londra tra Chelsea e West Ham. Domenica, invece, ci sarà il big match Manchester United-Arsenal, con i Gunners che andranno a caccia della sesta vittoria in altrettante partite. Tra Germania e Ligue 1, invece, attenzione rivolta alle avversarie delle italiane in Champions League. Il Paris Saint Germain giocherà sabato sera contro il Nantes, mentre il Bayern Monaco sarà impegnato in casa dell'Union Berlino. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.