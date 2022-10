Foden prolunga: firma con il City fino al 2027

Il talento inglese ha prolungato il suo contratto, in scadenza nel 2024, estendendolo fino al 2027. L'annuncio sul sito del club: "Phil uno di noi". Il 22enne è cresciuto nelle giovanili dei Citizen e con questo rinnovo resterà in Prima Squadra almeno 10 anni

Phil Foden sempre più al centro del progetto del Manchester City. Il 22enne ha rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2024, estendendolo fino al 2027. Di fatto, dopo queste prime sei stagioni già giocate in Prima Squadra a Manchester, resterà al City per almeno dieci anni, diventandone di fatto una bandiera. L’annuncio del rinnovo è arrivato direttamente dal sito del club di Manchester: “Uno di noi, Phil Foden ha rinnovato il suo contratto per altri tre anni e resterà al City fino all’estate del 2027”. L’inglese è cresciuto nelle giovanili del City e con i Citizen ha già conquistato 11 titoli, tra cui quattro Premier League, mettendo a segno 52 reti in 182 presenze. Nell’annunciare il rinnovo, il club di Manchester sui suoi canali social ha anche pubblicato un video che ripercorre la carriera di Foden, con immagini attuali e di quando invece era solo un bambino ma già considerato una promessa. Mantenuta.