Dopo la lotta punto su punto per il titolo nella scorsa stagione, reds e citizen si ritrovano di nuovo contro ad Anfield. Il Liverpool di Klopp vuole dimenticare la sconfitta contro l'Arsenal, il Manchester City di Guardiola cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 17.30