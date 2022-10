Il 19 ottobre del 2002 il talento di Wayne Rooney faceva capolino sulla Premier League e sul mondo del calcio con la prima di tantissime perle che il fuoriclasse inglese ha regalato poi agli appassionati in generale e ai tifosi di Everton e Manchester United. Gustatevela in questo video pubblicato sul profilo twitter dell'Everton, la sua prima squadra. 491 presenze e 208 gol il suo score complessivo in Premier League