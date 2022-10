Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa della punizione per il giocatore portoghese dopo il suo rifiuto a entrare in campo contro il Tottenham e il successivo abbandono del campo prima della fine della partita: "Il calcio è uno sport di squadra, ci sono standard da mantenere". Ronaldo non sarà con la squadra per la partita contro il Chelsea dopo essersi allenato con l'Under 21 e da solo negli ultimi due giorni

Erik ten Hag non fa sconti. L'allenatore olandese ha usato il polso duro nella conferenza stampa odierna in preparazione del big match di domani a Londra contro il Chelsea. L'allenatore del Manchester United ha sposato la linea del club, che ieri in una nota aveva comunicato l'esclusione di Cristiano Ronaldo nella prossima partita dopo il suo rifiuto a entrare in campo nei minuti finali contro il Tottenham e l'abbandono del campo prima del fischio finale del match.

Ten Hag: "Dopo il Rayo Vallecano in estate non avrei più accettato nulla"

L'ex Ajax ha confermato che Ronaldo, prima di abbandonare il campo, si era già rifiutato di entrare in campo: "Dopo quanto successo già in estate contro il Rayo Vallecano in amichevole (Ronaldo era andato negli spogliatoi subito dopo la sostituzione, ndr) ero stato chiaro: non potevo tollerare un secondo episodio, ci sarebbero state delle conseguenze. Sono l'allenatore, sono responsabile della massima cultura sportiva qui e devo stabilire standard e valori, e devo controllarli. Siamo in una squadra". Ten Hag non ha rinnegato la sua importanza come giocatore: "Ci mancherà domani, è una mancanza per la rosa ma credo che questa decisione sia importante per l'atteggiamento e la mentalità del gruppo. Ronaldo comunque rimane una presenza indiscutibile per la nostra rosa. Penso che sarà una riflessione per lui e anche per tutti gli altri. Quando si vive insieme, si gioca insieme, il calcio è uno sport di squadra e devi rispettare determinati standard e devo controllarlo".