Il Southampton rallenta l'Arsenal: finisce 1-1

Dopo quattro vittorie consecutive la capolista Arsenal rallenta la propria corsa: contro il Southampton finisce 1-1, adesso il Manchester City è a 2 punti dalla vetta. Doppio poker per Aston Villa (alla prima partita senza Gerrard in panchina) e Leicester contro Brentford e Wolverhampton. Quarto ko di fila per il Leeds che perde in casa contro il Fulham. Alle 17.30 Tottenham-Newcastle, in diretta su Sky Sport Football