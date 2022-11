Ben Chilwell salterà i Mondiali in Qatar con la sua Inghilterra . Il terzino del Chelsea ha rimediato un grave infortunio al ginocchio durante il match contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Il club londinese, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un importante problema al tendine e che il rientro è previsto per il 2023.

I numeri di Chilwell in questa stagione

In questa stagione, il terzino del Chelsea ha giocato nove partite in Premier League segnando una rete e due assist in 417 minuti. In Champions sono quattro le partite con 340 minuti e nessun gol o assist. Per il Chelsea è già il secondo grave infortunio che priverà il Ct Southgate di un importante elemento per i Mondiali. Nelle scorse settimane, infatti, anche James Reece ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo.