Il Liverpool sarà costretto al replay del terzo turno di Fa Cup. Ad Anfield, infatti, i giocatori di Klopp non vanno oltre il 2-2 contro il Wolverhampton e ora saranno costretti ad affrontarli di nuovo nella tana dei Wolves. La serata parte male per i Reds e specie per Alisson che sbaglia clamorosamente un passaggio e regala a Guedes la palla del vantaggio. Nunez e Salah, a cavallo tra i due tempi, ribaltano il punteggio ma un tocco sotto misura di Hwang - e rimpallo sfortunato su Konaté - coglie di nuovo in difficoltà il portiere brasiliano e fissa il punteggio sulla parità. Altri due scontri diretti tra pari livello di Premier League erano già andati in scena: il 2-1 del Southampton in casa del Crystal Palace che ha aperto la giornata di coppa inglese e la vittoria di misura del West Ham sul Brentford firmata Benrahma.

Newcastle eliminato, passa Conte. Magia di Mac Allister col Brighton

Il risultato più clamoroso si è registrato a Hillsborough, dove lo Sheffield Wednesday ha battuto 2-1 il Newcastle, terzo in campionato: una doppietta di Windass ha steso ed eliminato i Magpies, troppo tardi è arrivata la rete di Bruno Guimaraes. Il Tottenham di Conte ha regolato il Portsmouth con un gol del solito Kane, ma la rete più bella l'ha fatta probabilmente Mac Allister, grazie a un colpo di tacco nel travolgente 5-1 del suo Brighton ai danni del Middlesbrough. Hanno passato il turno anche Leicester e Fulham, eliminate Nottingham e Bournemouth per mano rispettivamente di Blackpool e Burnley.