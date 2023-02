Calciomercato

Il mercato estero riserva grandi colpi fino alle ultime ore: Jorginho lascia il Chelsea per l'Arsenal, Joao Cancelo va in prestito dal City al Bayern. Colpo del Tottenham che prende Pedro Porro. Ma la Premier fa la spesa anche in Italia, con Vina e Traoré al Bournemouth, McKennie al Leeds. Thorgan Hazard in prestito dal Borussia Dortmund al Psv, Ounahi va al Marsiglia. Ecco i principali colpi di questa sessione di mercato estero