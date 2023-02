C'è l'offerta e da ciò che è stato reso ufficiale, l’acquisto avverrebbe attraverso la fondazione Sheikh Jassim’s Nine Two Foundation. Richiesto il 100% del club con l'obiettivo di sviluppare infrastrutture e progetti per la squadra maschile, femminile e le giovanili. Questa soluzione vedrebbe il ritorno di vecchie glorie nella vita della società Condividi

Lo scorso novembre la famiglia Glazer, proprietaria del Manchester United, annunciava di cercare dei compratori che fossero interessati all’acquisto del club. Raine Groupe viene scelto per seguire il processo di compravendita, forse anche visti i risultati ottenuti per il Chelsea. La scadenza per presentare le offerte è stata fissata alle 23.00 di venerdì 17 febbraio. In questa fase iniziale la richiesta era di un paragrafo che spiegasse il tipo di proposta e la percentuale del club che si intende acquistare. Questo, oltre alla prova di avere fondi a sufficienza per farlo.



La prima offerta comunicata è quella di Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani e arriva esattamente con quelle modalità: un paragrafo che definisce percentuale e obiettivi. Non necessita di prendere debito lo sceicco Al Thani – l’acquisto avverrebbe attraverso la fondazione Sheikh Jassim’s Nine Two Foundation e sarebbe per il 100% del club. Avrebbe inoltre progetti per la squadra maschile, femminile e le giovanili. La sua gestione vedrebbe il ritorno di vecchie glorie nella vita della società.

La fondazione investirebbe inoltre nel campo di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture necessarie per assicurare ai tifosi la migliore esperienza possibile. Cresciuto scolasticamente nel Regno Unito, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani è presidente della QIB, una delle principali banche del Qatar. Classe 1982 è da sempre tifoso dello United ed è il figlio dell’ex primo ministro. Viene ribadito più volte nel comunicato che i tifosi dovranno tornare a essere il cuore pulsante del Manchester United Football Club. Non ci sono invece riferimenti alla cifra proposta, anche se nei giorni passati sono girate voci di numeri astronomici, nell’ordine di miliardi di sterline.