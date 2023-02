Il premier britannico Rishi Sunak ha confermato la pubblicazione di un White Paper: un documento che comprende alcuni punti chiave che regolamenteranno il calcio inglese. In particolare, il governo – attraverso un regolatore indipendente – testerà l'idoneità dei nuovi eventuali proprietari dei club, controllerà la gestione sostenibile delle squadre, gestirà e regolamenterà il flusso di denaro nel calcio, ma soprattutto impedirà ai club di unirsi a leghe separatiste come per esempio una possibile Superlega

Le reazioni di Premier, FA e EFL

Immediate le reazioni da parte di diversi organi coinvolti dalla pubblicazione del White Paper, queste le dichiarazioni ufficiali della Premier League: "La pubblicazione di questo documento rappresenta un momento significativo per il calcio inglese. La Premier League e i suoi club ora considereranno attentamente il piano del governo affinché l'Inghilterra diventi la prima grande nazione a rendere il calcio un'industria regolamentata dal governo…Riconosciamo pienamente che il supporto appassionato di milioni di tifosi di calcio è fondamentale per la nostra competizione". Positiva la reazione anche della Football Association, che attraverso il suo amministratore delegato Mark Bullingham ha commentato: "Accogliamo con favore la pubblicazione del documento e il suo impegno per migliorare la sostenibilità finanziaria e la governance dei club professionistici". D’accordo con il White Paper anche l’EFL: "Siamo lieti dell’annuncio del governo riguardante un regolatore indipendente che propone di supervisionare la sostenibilità finanziaria del gioco. Accogliamo con favore abbia poteri mirati di ultima istanza per intervenire e facilitare un accordo se non si fosse in grado di trovare un compromesso finanziario che salvaguardi il futuro della nostra piramide a lungo termine".