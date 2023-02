18/18

IN EUROPA COME SIAMO... MESSI? E per il record assoluto di gol segnati in una stagione in uno dei migliori 5 campionati europei? In quel caso la vetta è ancora molto lontana: sono stati 50 infatti i gol segnati da Leo Messi nella stagione 2011/2012 col Barcellona. Alle sue spalle i 48 di Ronaldo col Real Madrid nel 2014/2015. Una doppia motivazione in più per continuare a segnare per Haaland. Ma siamo certi che non ne ha bisogno

RECORD DI GOL IN EUROPA IN UN SINGOLO CAMPIONATO: LA CLASSIFICA