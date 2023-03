Dopo la cinquina in Champions, Haaland ha messo a segno una tripletta in FA Cup contro il Burnley. Come già accaduto con il Lipsia, l'attaccante è stato sostituito da Guardiola che ha spiegato il cambio con una battuta: "L'ho tolto in modo che non superasse il record di Messi in FA Cup", ha detto l'allenatore riferendosi alle polemiche seguite alla sostituzione in Champions, torneo nel quale il classe 2000 condivide con l'argentino il primato di 5 gol in una singola partita

Se Haaland avesse segnato la sua sesta rete nel match di Champions contro il Lipsia avrebbe superato il record attualmente condiviso con Leo Messi , 5 gol in una singola partita del torneo, per questo a Guardiola era stato chiesto il perché della sostituzione del norvegese così presto. La domanda è stata ripetuta anche dopo la tripletta in FA Cup : "Haaland ha segnato otto gol in quattro giorni - ha detto Pep nel post partita -, io ho giocato undici anni nel Barcellona e ho segnato undici gol. Sì, è incredibile. Comunque l'ho sostituito dopo la tripletta in modo che non superasse il record di Messi in FA Cup , è questa la ragione". Una battuta quella dell'allenatore, considerando che l'argentino - ovviamente - non ha mai giocato nel torneo inglese.

"Haaland ha un problema: segna troppo"

In conferenza stampa, poi, Guardiola ha approfondito ulteriormente il discorso relativo alle aspettative sul campione norvegese, che in stagione ha già superato quota 40 reti. "Io non so quanti gol potrà fare, ma il ragazzo avrà un problema in futuro: tutti si aspetteranno che segnerà sempre tre o quattro gol, ma questo non succederà. Per quel poco che lo conosco, posso dire che quando per ora succede non gli importa molto. È un ragazzo positivo e ottimista verso la vita, quando sei così ti accadono sempre cose positive. Non si lamenta mai, guarda sempre a sé stesso. Fino a quando giocherà così e la squadra lo sosterrà, continuerà a segnare".