Nel primo quarto di finale di FA Cup il Manchester City guadagna l'accesso alle semifinali dominando la sfida contro il Burnley capolista di Championship. Nel 6-0 dell'Etihad Stadium il protagonista, tanto per cambiare, è Erling Haaland: il figlio d'arte segna una tripletta dopo i 5 gol di martedì in Champions e si appresta a riscrivere nuovi record nella storia del calcio inglese

Pep Guardiola non ha avuto pietà dell'allievo Vincent Kompany: capitano di mille battaglie del suo primo Manchester City, l'ex difensore belga, oggi alla guida del Burnley, ha assistito alla netta vittoria, 6-0, della sua ex squadra. Non un bel modo per essere accolto di nuovo all'Etihad Stadium. La capolista di Championship nulla ha potuto contro una delle versioni stagionali migliori della creatura di Guardiola, qualificata in semifinale di FA Cup dopo il 7-0 di martedì in Champions League contro il Lipsia.