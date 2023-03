Premier League, Roy Hogdson torna in panchina al Crystal Palace

Ennesimo ritorno in panchina per Roy Hodgson. A 75 anni si rimette in gioco accettando la panchina del Crystal Palace, squadra che aveva già guidato a quattro salvezze fra le stagioni 2017/18 e 2020/21. L'ex Inter ha guidato poi il Watford, da gennaio a giugno dell'anno scorso. Sostituisce Patrick Vieira, reduce da una sequenza di 12 partite senza vittorie, fra Premier League ed FA Cup. Quando mancano 10 giornate alla fine del campionato, il Palace è dodicesimo con tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Hodgson ha siglato un accordo fino al termine stagione e porta con se Paddy McCarthy, che ha assunto il ruolo di suo assistente allenatore, e Ray Lewington. Dean Kiely rimarrà invece come allenatore dei portieri.