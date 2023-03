Si attendono almeno cinque offerte, ma potrebbero essere otto e non tutte puntano al 100% del club: la scadenza per presentarle è fissata a oggi e dovranno arrivare entro questa sera alle 22.00 italiane

Ore decisive per il futuro del Manchester United . Entro questa sera alle 22.00 italiane dovranno essere presentate le offerte per l’acquisto del club . Si attendono almeno cinque offerte , ma potrebbero essere otto e non tutte puntano al 100% . Alcune di queste, infatti, punteranno a una quota di miniranza .

Quali potrebbero essere le mosse dei Glazers

Non è garantito che i Glazers vendano e non sarebbe una sorpresa se decidessero di tenere una quota di minoranza e usino il capitale per pagare/ridurre i debiti e investire nel club. Raine e Glazers si prenderanno poi una settimana per considerare le offerte e i futuri passi.