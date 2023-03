Secondo quanto riferisce Sky Sports, la Raine Group (società che si occupa della vendita dello storico club inglese) aveva concesso una proroga sulla deadline per le offerte d’acquisizione sia allo sceicco qatariota sia all'INEOS di Sir Jim Ratcliffe. Nuova proposta anche dall'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus che ha alzato la posta in palio. Intanto il fondo Elliott offre per una quota di minoranza, ma i Glazers sono decisi a cedere la società

Lo sceicco qatariota Jassim Bin Hamad Al Thani avrebbe presentato una nuova offerta per l'acquisto del Manchester United . A riferirlo è Sky Sports Uk secondo cui la scadenza per presentare le seconde offerte era stata fissata per le 21 di mercoledì 22 marzo, ma i rappresentanti dello sceicco hanno chiesto (e ottenuto) una proroga. Da quanto trapela, l'offerta sarebbe stata nettamente migliorata e pare sia altamente competitiva.

Chi c’è in corsa per acquistare lo United

Quella dello sceicco Al Thani non è comunque l’unica offerta presentata per l’acquisizione dello storico club inglese: Sir Jim Ratcliffe, proprietario dell’azienda chimica INEOS, e considerato l’uomo più ricco del Regno Unito, ha presentato un'offerta rivista giovedì sera, mentre l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha confermato che anche la sua holding XXI Century Capital ha già presentato una proposta economicamente superiore. Anche la Elliott Management, in precedenza proprietaria del Milan, ha fatto un'offerta per acquistare una quota di minoranza dello United. Il fondo americano si è anche offerto di finanziare altre parti interessate a investire nel Manchester. Secondo quanto riferito dalla stampa britannica, il primo giro di offerte si è svolto il mese scorso a sarebbero ben otto i potenziali investitori. Finora, le offerte più alte al primo turno sono state di 4,5 miliardi di sterline, ma i Glazers ne vogliono almeno 6 per vendere i Red Devils.

I prossimi passi

La palla passa adesso alla Raine Group, la società che si occupa della cessione del Manchester United. Loro, insieme agli attuali proprietari, ovvero i Glazer, valuteranno tutte le proposte ricevute e decideranno gli step successivi. Già la prossima settimana dovrebbe essere rivelata la presenza di un eventuale offerente preferito o se ci sarà un altro giro di proposte.