I Blues cambiano ancora: dopo la sconfitta contro l'Aston Villa e un deludente undicesimo posto in classifica, il club ha esonerato l'allenatore Graham Potter, ingaggiato dal Brighton per sostituire Thomas Tuchel. Per il futuro c'è Julian Nagelsmann nel mirino, che però vorrebbe aspettare la fine della stagione per assumere l'incarico. Squadra affidata ad interim a Bruno Saltor

La sconfitta casalinga contro l'Aston Villa costa carissima a Graham Potter . Il Chelsea ha annunciato l'esonero dell'allenatore che aveva sostituito Thomas Tuchel alla guida dei Blues e ingaggiato dal Brighton. Potter paga una stagione complicata per il Chelsea che dopo il ko interno di sabato è sceso all'undicesimo posto in classifica con 38 punti, lontanissimo (a -11) dal Tottenham quinto e dal Manchester United quarto (a quota 50) ma con una gara in meno. Questo il comunicato del club: " Il Chelsea FC ha annunciato che Graham Potter ha lasciato il club . Graham ha accettato di collaborare con il Club per facilitare una transizione graduale. Nel suo periodo alla guida della squadra, Graham ci ha portato ai quarti di finale di Champions League, dove affronteremo il Real Madrid. Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e per tutto il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro".

Nagelsmann per il futuro, squadra a Saltor ad interim

Quanto al successore, l'idea del Chelsea sarebbe quella di affidare la panchina a Julian Nagelsmann, da poco esonerato dal Bayern Monaco, in una sorta di 'scambio' di panchine con Thomas Tuchel che, appunto, ha preso il posto proprio di Nagelsmann alla guida dei bavaresi. Tuttavia, l'allenatore tedesco sembrerebbe intenzionato ad aspettare la fine della stagione per poi avere tutto il tempo per programmare il futuro con i Blues. Per questo motivo, attualmente la squadra è stata affidata, ad interim, a Bruno Saltor. I due coproprietari del Chelsea Todd Boehly e Behdad Eghbali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: "A nome di tutto il club, vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al Chelsea. Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e come persona. Si è sempre comportato con professionalità e integrità e siamo tutti delusi da questo risultato - spiegano - Insieme ai nostri incredibili fan, sosterremo tutti Bruno e la squadra mentre ci concentriamo sul resto della stagione. Abbiamo ancora 10 partite di Premier League e un quarto di finale di Champions League davanti. Metteremo ogni sforzo e impegno in ognuna di queste partite in modo da poter concludere la stagione alla grande".