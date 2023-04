Il Burnley di Kompany promosso in Premier League

Con il successo per 2-1 in trasferta contro il Middlesbrough, la squadra allenata dall’ex capitano del Manchester City vola a +19 sulla terza in classifica (che ha anche giocato una partita in più) e conquista l’aritmetica promozione in Premier League. Una Championship dominata dall’allenatore considerato un discepolo di Pep Condividi

Con le reti di Barnes e Roberts il Burnley vince in trasferta per 2-1 sul campo del Middlesbrough e conquista la promozione in Premier League dopo un solo anno di Championship. I due volte campioni d’Inghilterra, allenati dal belga ed ex capitano del City, Vincent Kompany, stanno dominando il campionato con 19 punti di vantaggio sulla terza in classifica, quando mancano sei gare al termine della stagione (il Burnley deve in realtà giocarne sette).

©IPA/Fotogramma

Un cammino in crescendo per il discepolo di Pep Una stagione che non era partita benissimo quella del Burnley, tornato in Championship dopo sei anni consecutivi in Premier interrotti dal 18° posto in nella stagione 2021-22: un solo successo nelle prime cinque gare, con la sconfitta contro il Watford che ha fatto traballare la panchina di Kompany. La società ha comunque deciso di continuare a puntare sul belga che adesso, con 39 partite all’attivo, vanta il miglior attacco (76) la miglior difesa (30) un +11 sulla seconda e +19 sulla terza.

Il Burnley è promosso in Premier League - ©IPA/Fotogramma