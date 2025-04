Premier League, vincono Newcastle e Chelsea

Nel weekend delle semifinali di Fa Cup successi importanti nella corsa Champions per Newcastle - che condanna l'Ipswich alla retrocessione - e Chelsea. Al Liverpool domenica basterà un punto contro il Tottenham per conquistare il titolo. In settimana si erano disputate Manchester-Aston Villa 2-1 e Arsenal-Crystal Palace 2-2. Nottingham Forest-Brentford chiuderà il turno giovedì 1 maggio

CLASSIFICA