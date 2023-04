Scamacca fermo 2-3 mesi, salterà la Nations League

L'attaccante italiano è stato operato al ginocchio lo scorso sabato. I tempi stimati per il recupero si aggirano attorno ai 2-3 mesi, che gli renderanno praticamente impossibie rendersi disponibile per la convocazione alle final four di Nations League con gli Azzurri di Mancini

Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, è stato operato al ginocchio destro sabato scorso al Gemelli di Roma e l'ospedale ha dato oggi nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni, stimando i tempi di recupero in 2-3 mesi. Dunque praticamente impossibile per l'attaccante rendersi disponibile per le final four di Nations League del 14-18 giugno prossimo con l'Italia di Mancini. "L'intervento si è svolto in artroscopia e ha evidenziato una lesione del menisco esterno con un lembo dislocato anteriormente e un'iniziale sofferenza della cartilagine articolare con una sostanziale integrità delle altre strutture — si legge nel comunicato — È stata eseguita una rimozione del solo lembo meniscale dislocato e una regolarizzazione del residuo. Ora il paziente proseguirà con la riabilitazione che gli consentirà un pieno recupero in 2-3 mesi". A svolgere l'operazione è stata l'equipe del professor Ezio Adriani, direttore di Traumatologia dello Sport e Chirurgia articolare del Policlinico.