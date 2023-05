Grave episodio nel finale di Leeds-Newcastle terminata 2-2. Al 94' l'allenatore ospite, Eddie Howe, è stato avvicinato e spintonato da un tifoso avversario che era entrato in campo. Subito bloccato dagli steward, l'invasore è stato arrestato e squalificato a vita come riporta il Leeds attraverso un comunicato. Il commento di Howe: "Non ho avuto tempo di avere paura, è stato un flash, però mi ha fatto riflettere"

VIDEO. LEEDS-NEWCASTLE 2-2, GOL E HIGHLIGHTS