Impresa dello Sheffield Wednesday che, nelle semifinali playoff per salire in Championship, rimonta un 4-0 incassato all'andata con una partita epica dai mille colpi di scena. Un gol al 98' la porta ai supplementari, poi la vittoria ai rigori e la festa dei tifosi in campo, con i giocatori portati in trionfo. E pensare che dopo l'andata c'era chi aveva stracciato i biglietti per il ritorno...