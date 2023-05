Come già accaduto in passato, ad esempio nel 2016 al Leicester, il City è diventato campione d’Inghilterra davanti alla tv, grazie alla mancata vittoria della seconda in classifica. In questo video, ecco i calciatori di Guardiola intenti a guardare in tv il match dell’Arsenal. Al momento del fischio finale che sancisce il successo del Forest sui Gunners e contemporaneamente l’aritmetica vittoria del titolo del City, esplode la festa (tra i più riconoscibili) di Rodri, Grealish, Foden e compagni