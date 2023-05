Premier League

L'Arsenal cade in casa del Nottingham e consegna il titolo al Manchester City, aritmeticamente campione d'Inghilterra per il terzo anno consecutivo. Allo United basta un gol di Casemiro per battere il Bournemouth e allungare sul Liverpool, fermato dall'Aston Villa ad Anfield. Nella corsa al quarto posto, adesso i Red Devils hanno 3 punti di vantaggio sui Reds con una partita da recuperare. Si ferma il Tottenham, al terzo ko nelle ultime quattro partite TUTTI I GOL DI PREMIER LEAGUE - L'ALBO D'ORO DELLA PREMIER