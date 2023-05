Oggi si decide la Bundesliga: diretta gol su Sky

Tra oggi, sabato 27, e domenica 28 maggio nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport. In Germania, sabato, e in Inghilterra, domenica, si giocano le partite dell’ultima giornata, che su Sky Sport Football e NOW potranno essere seguite tutte in contemporanea grazie a Diretta Gol e con due incontri in onda live integralmente. Se in Premier la corsa per il titolo si è chiusa con il Manchester City campione, in Germania tutto si deciderà in quest’ultimo turno, con il Borussia Dortmund che ci arriverà con due punti di vantaggio sul Bayern Monaco. In Francia, invece, andrà in scena la penultima giornata, con il Paris Saint Germain a un passo dal titolo, al quale manca solo l’aritmetica per confermarsi campione. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.