Tottenham, Joe Lewis accusato di insider trading

Il miliardario britannico Joe Lewis, azionista di maggioranza del Tottenham, è in stato di fermo (dovrebbe comparire in un tribunale di New York mercoledì) per presunto insider trading. Come riporta l'AGI, sarebbe accusato di "orchestrare uno schema spudorato" di insider trading, come detto dal procuratore del distretto meridionale di New York Damian Williams. Tra il 2013 e il 2021, Joe Lewis avrebbe "abusato del suo accesso ai consigli di amministrazione" di varie società per fornire informazioni non disponibili al grande pubblico alle sue "relazioni romantiche, assistenti personali, piloti privati e amici". Queste persone avrebbero poi agito sulla base di queste informazioni e "guadagnato milioni di dollari in borsa".