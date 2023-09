Il croato ex Inter si è fatto male in allenamento con gli Spurs, riportando un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro: Postecoglou non lo avrà per il resto della stagione. Da capire il suo futuro al Tottenham, avendo Perisic 34 anni e il contratto in scadenza il prossimo giugno

Stagione con tutta probabilità finita per Ivan Perisic. Il croato ex dell’Inter, nel corso di un allenamento con il Tottenham, ha riportato un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà quindi sottoporsi a un intervento chirurgico. “Possiamo confermare -si legge nel comunicato diffuso dagli Spurs sulle condizioni di Perisic- che Ivan Perisic ha subito un infortunio complesso al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'esperto nazionale della Croazia si è infortunato durante un allenamento, senza contatto, e verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Ti auguriamo ogni bene per la tua guarigione, Ivan”. Non una buona notizia per l'allenatore Postecoglou, che in questa stagione in Premier lo ha utilizzato in tutte le prime sei partite ma mai schierandolo da titolare. Nell’ultimo match, quello contro lo Sheffield ribaltato al minuto 98’e 100 di recupero, Perisic era stato decisivo calciando il corner e mettendo la palla sulla testa di Richarlison, per il gol del provvisorio pareggio.