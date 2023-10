In attesa di capire gli sviluppi dell’indagine del caso scommesse in Italia, senza bisogno di scavare troppo c’è un precedente molto recente di un caso avvenuto in Inghilterra che potrebbe aiutarci a capire qualcosa in più. È il caso di Ivan Toney, attaccante del Brentford. Le similitudini sono tante: ci sono di mezzo le scommesse e pure la nazionale, quella inglese che Toney sognava in vista del mondiale in Qatar a suon di gol in Premier League. Poi, all’apice massimo della sua carriera, l’apertura dell’indagine da parte della FA per scommesse. In un periodo precedente all’esperienza al Brentford, infatti, Toney aveva scommesso su sé stesso e su partite dei suoi club (delle serie inferiori del calcio inglese). 126 scommesse sul campionato a cui prendeva parte, 29 sul suo club, 16 sulla vittoria della sua squadra, in 11 delle quali era in campo. 13 scommesse sulla sconfitta dei suoi mentre altre 15 le aveva piazzate su sé stesso marcatore. Un totale di 232 violazioni delle norme sulle scommesse con in più l’aggravante di non aver collaborato inizialmente con la giustizia inglese, provando anzi a nascondere le prove.