Lo sceicco Jassim Bin Hamad Bin Jassim bin Jaber Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank (QIB), ha ritirato l'offerta per rilevare il Manchester United. Lo ha riferito la BBC. Il banchiere era in concorrenza con il miliardario britannico Jim Ratcliffe, fondatore del gruppo petrolchinmico Ineos, nella trattativa per il club di proprietà della famiglia statunitense Glazer dal 2005. Ratcliffe, secondo quanto riferiscono i media inglesi, potrebbe entrare nel capitale dello United inizialmente come socio di minoranza.