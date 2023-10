Alla vigilia di Newcastle-Crystal Palace, gara valevole per la nona giornata di Premier League, Eddie Howe, mister dei padroni di casa, si è espresso in conferenza riguardo la situazione scommesse legata a Sandro Tonali: "Sandro è disponibile per la convocazione, come club è nostro dovere proteggerlo" CASO SCOMMESSE, LE NEWS LIVE

Il mister del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga contro il Crystal Palace, valevole per la nona giornata di Premier League. Tra i temi, la gestione di Sandro Tonali, centrocampista ex Milan, al centro del caso scommesse: "Sandro si è allenato due volte con noi questa settimana ed è assolutamente disponibile per essere convocato. Come faccio per tutti i giocatori, analizzo le prestazioni in allenamento, l’impressione che danno, come stanno e Sandro si sta allenando molto bene".

"Come club è nostro dovere proteggerlo" Eddie Howe racconta il periodo non semplice passato da Tonali dopo lo scoppio del caso scommesse, in particolare, come il club sia stato subito vicino al calciatore: "Siamo tutti umani e tutti commettiamo errori. Penso che la chiave per noi sia provare a supportare, educare, aiutare. Noi come club lo abbiamo abbracciato subito, proteggendolo e cercando di trasmettergli l’amore, il supporto di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha avuto, è un nostro dovere".