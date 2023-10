In una stazione di servizio nella città colombiana di Barrancas sono stati sequestrati da alcuni rapinatori armati e in motocicletta Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda, genitori dell'esterno d'attacco del Liverpool Luis Fernando Diaz. Come confermato dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, la madre del giocatore è stata già liberata e sono in corso le operazioni di recupero del padre

I genitori di Luis Fernando Diaz , ala del Liverpool e della nazionale colombiana, sono stati rapiti nella città di Barrancas, nella regione La Guajira del Paese sudamericano. Secondo quanto ricostruito dalla testata "AS Colombia", Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda sono stati portati via in una stazione di servizio da alcuni sequestratori in motocicletta e armati. La madre del giocatore è stata già recuperata e si trova in buone condizioni di salute. Ne ha dato direttamente notizia Gustavo Petro, presidente della Colombia.

Il giocatore ancora non ha parlato

Le prime informazioni indicano che è stato attivato il "piano di blocco" nel dipartimento per scoprire dove si trovino il padre di Diaz e i responsabili del rapimento. Anche la Fiscalia General si è subito messa al lavoro. “Dal momento in cui si è saputo del rapimento dei genitori del giocatore colombiano Luis Díaz, nel settore Barrancas, a La Guajira, un team specializzato di agenti, funzionari del Corpo Tecnico Investigativo CTI, Polizia di Gaula (corpo militare dedicato ai casi di rapimento) e militari sono in azione urgente per trovare la posizione di queste persone, chiarire i fatti e trovare i responsabili", si legge nella dichiarazione sul loro account X. Luis Diaz non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma c'è stato un comunicato del Liverpool: "La nostra più grande speranza è che la questione si risolva in sicurezza e al più presto possibile. Nel frattempo, la salute del giocatore continua a essere la nostra priorità".