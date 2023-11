In Messico , da quasi un secolo, esiste un importante partito che si chiama Partido Revolucionario Institucional , e sembra una contraddizione in termini: come può una rivoluzione diventare istituzionale, cioè stabilizzarsi? Può davvero esistere una rivoluzione permanente? La questione è naturalmente più complessa del semplice nome, ma un concetto del genere potrebbe essere applicato anche ad un grande club come l’ Arsenal: fa parte delle istituzioni del calcio inglese, anzi europeo e mondiale, ma ha una curiosa storia di innovazioni e rivoluzion i, ed è questo il tema principale della prima puntata della quinta stagione del Di Canio Premier Special, ‘The Arsenal Revolution’.

Nel 1913 Harris Norris sposta il club a Highbury

E tutto questo senza dimenticare le rivoluzioni di ormai cento e più anni fa: nel 1913, il proprietario Henry Norris decise di spostare il club dalla zona di origine a Woolwich, a sud del Tamigi, al nord di Londra, Highbury, zona più propizia dal punto di vista economico e dello sviluppo potenziale. Fu l’origine della rivalità con il Tottenham, che in quelle parti era nato e lì esercitava una certa influenza, e rappresentò un gesto inusuale persino per tempi in cui non tutti i club avevano già trovato una sede definitiva e storica. L’arrivo di Herbert Chapman, nel 1925, fu un altro sconvolgimento: allenatore-manager già in senso moderno, introdusse innovazioni sul campo e fuori e lanciò il primo grande Arsenal della storia. Tutti temi che Paolo Di Canio tocca, in questo speciale girato in alcuni dei luoghi più importanti per la narrazione dell’Arsenal: Highbury, ora trasformato in un condominio ma con la struttura del vecchio stadio conservata all’esterno, l’Emirates Stadium (primo grande stadio di calcio costruito nel nuovo secolo, considerando che l’attuale Etihad Stadium fu in realtà edificato per i Giochi del Commonwealth), il centro tecnico di London Colney, con un illuminante ed emozionante dialogo con Mikel Arteta.