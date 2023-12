Altro clamoroso svarione arbitrale in Premier, ma stavolta il Var non c'entra nulla. Fa tutto da solo l'arbitro Simon Hooper nel recupero di Manchester City-Tottenham, partita stupenda finita 3-3. Al 94' Haaland subisce un fallo sulla trequarti difensiva, ma si alza subito in piedi e lancia Grealish in campo aperto. L'inglese sarebbe stato solo davanti a Vicario, ma il direttore di gara non applica il vantaggio e fischia la punizione dopo il passaggio. Sui social la reazione di Haaland non si è fatta attendere...