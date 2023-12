L'errore durante Manchester City-Tottenham non costerà uno stop a Simon Hooper che mercoledì dirigerà Sheffield-Liverpool. La Federazione inglese degli arbitri ha accettato come "errore umano" la clamorosa svista del direttore di gara che al 94° minuto ha fermato il gioco con Grealish lanciato in campo aperto sul 3-3

