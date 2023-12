Spesso criticato e bistrattato, poco amato dai suoi stessi tifosi, Harry Maguire ha vinto il premio come miglior giocatore del mese della Premier (relativo a novembre). Dietro al suo riscatto personale c’è la risalita di tutto il Manchester United che non vedeva un suo difensore premiato addirittura dal 2009. E ora sembrano lontani i tempi in cui era solo un "meme"...

