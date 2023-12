Rebecca Welch prima donna ad arbitrare in Premier

La 40enne sarà la prima donna ad arbitrare un match di Premier League. E' stata designata per la sfida tra Fulham e Burnley del prossimo 23 dicembre. Era stata quarto ufficiale in Fulham-Manchester United dello scorso novembre. In Italia Maria Sole Ferrieri Caputi ha esordito in Serie A il 2 ottobre del 2022

Il 23 dicembre Rebecca Welch diventerà la prima donna ad arbitrare una partita della Premier League. Oggi è stata designata per la partita tra Fulham e Burnley, valida per la 18esima giornata di campionato. 40 anni, arbitro dal 2010, oltre a lavorare presso il National Health Service, il servizio sanitario pubblico britannico, Rebecca Welch ha accumulato vari primati. Nel 2021, è stata la prima donna ad arbitrare una partita della Football League, la Quarta Divisione, tra Harrogate e Port Vale, prima di arbitrare in Championship (seconda divisione) e FA Cup. Arbitra regolarmente le competizioni femminili, inclusa la Coppa del Mondo femminile della scorsa estate. Welch a novembre è stata anche la prima donna in Premier ad avere il ruolo di quarto ufficiale in Fulham-Manchester 0-1 a Craven Cottage.