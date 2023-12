Come annuciato dall'allenatore del Bournemouth Iraola, l'ex centrocampista del Sassuolo ha contratto la malaria durante un viaggio in Africa: "Adesso sta meglio e sta recuperando a casa, ma ha passato momenti difficili e dovrà rimanere fuori per un po'". Traorè, che in Premier ha trovato poco spazio dal suo arrivo a gennaio 2023, era sul taccuino di Lazio, Napoli, Milan e Fiorentina per un possibile ritorno in Serie A nel mercato invernale

Era stato accostato a diversi club italiani in vista della sessione di gennaio di calciomercato, ma Hamed Traorè sarà costretto a rimanere fuori a lungo. Come comunicato dal Bournemouth , suo attuale club, l'ex centrocampista del Sassuolo ha infatti contratto la malaria durante un suo viaggio in Africa. Dopo un periodo trascorso in ospedale , l'ivoriano classe 2000 sta proseguendo il percorso di recupero a casa. A confermarlo l'allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola : "Adesso sta meglio e sta recuperando - ha detto in conferenza -, ma le ultime settimane sono state per lui molto difficili . Dal punto di vista sportivo, starà fuori per un po' di tempo".

Era obiettivo di mercato di quattro club italiani

Il centrocampista, dunque, non sarà a disposizione della Costa d'Avorio per la prossima Coppa d'Africa al via il 13 gennaio 2024 e difficilmente potrà entrare in qualche trattativa nel mercato invernale. Nelle ultime settimane intorno al giocatore, che in Premier League fin qui ha trovato poco spazio, si era mosso l'interesse di alcune società italiane come Lazio, Napoli, Milan e Fiorentina. Trasferitosi al Bournemouth a gennaio 2023 dopo cinque stagioni e mezza in Italia con le maglie di Empoli e Sassuolo, Traorè in un anno e mezzo con il club inglese ha collezionato appena 13 presenze tra campionato e Carabao Cup segnando un gol. Il suo contratto è in scadenza nel 2028.