FA Cup, Liverpool avanti: Arsenal sconfitto 2-0

Colpo del Liverpool nel terzo turno di FA Cup: l'Arsenal perde 2-0 all'Emirates Stadium e viene eliminato dalla coppa. Partita sbloccata dall'autorete di Kiwior al 80' e chiusa nel recupero dal gol di Diaz. Partita equilbrata e a tratti spettacolare. Nel primo tempo Odegaard e Alexander-Arnold hanno colpito la traversa, mentre Havertz e Nelson hanno fallito due buone occasioni da rete. Nella ripresa Saka e ancora Havertz non sfruttano le chanche del vantaggio, poi Elliott spreca una ripartenza dei Reds. Quando le squadre sembrano destinate al replay e ad altri 90 minuti di sofferenza l'autogol di Kiwior rompe l'equilibrio. Nel finale l'Arsenal prova a reagire, ma il Liverpool regge l'urto e con Diaz in contropiede chiude i giochi. Klopp capolista in Premier League si gode anche il successo in coppa. Per Arteta e i Gunners delusione e rimpianti.